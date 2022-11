Od čtvrtka začne v Jablonci nad Nisou intenzivní odlov přemnožených divočáků

Až do konce února příštího roku bude vždy od 18:00 do 06:00 následujícího dne zakázán vstup do lesů v Srnčím dole a na Prosečském hřebeni. Na omezení upozorňují informační tabule a lidé by je měli ve vlastním zájmu respektovat, řekl dnes ČTK primátor Miloš Vele (ODS).