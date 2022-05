Práce na mostě na I/14 v Jablonci začnou podle plánu, havárii plynu opravili

Díky odstranění závady mohou v pondělí začít práce na rekonstrukci klenbového mostu přes Mšenský potok postaveného v roce 1880. Most není v dobrém stavu, proto ho strhnou a nahradí mostem novým, železobetonovým. Projekt přijde včetně DPH na více než deset milionů korun a zajistí jej Eurovia CZ. „Hotový by měl být do začátku září,“ řekla Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které je investorem. Podhorská bude po dobu výstavby pro dopravu zavřená, objízdná trasa povede ulicemi 5. května a SNP.