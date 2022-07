Před nástupem do nemocnice v Jablonci budou muset pacienti jít na test na covid

Důvodem je nárůst počtu případů koronaviru, za poslední týden podle statistik ministerstva zdravotnictví přibylo v Libereckém kraji 278 nakažených. To je nejvíce za týden od konce dubna.

Podle ředitele jablonecké nemocnice Víta Němečka jsou v nemocnici pacienti s covidem, jde ale o jednotlivce, nikdo není ve vážném stavu, kdy by potřeboval covidovou nebo intenzivní léčbu. „Upozorňujeme samozřejmě také naše zaměstnance na to, aby byli obezřetnější, aby mysleli na to, že riziko infektu je vyšší, než bylo dosud,“ řekl ČTK. Povinné zavedení respirátorů v nemocnici zatím neplánují. „Jenom jsme doporučili na pracovištích, kde je vyšší obrat pacientů a vyšší riziko nákazy, nosit respirátor, například na pohotovosti,“ dodal Němeček.