Regata Máchovo jezero připravuje na advent plavby vánočně vyzdobenou lodí Máj

„O adventu vyplouváme za světla a vracíme se za tmy. Jde nám o to, aby Máj svítil, je vánočně vyzdobený. První plavbu uspořádáme 27. listopadu, dále pak 4. a 11. prosince a poslední příležitost se před Vánoci projet po Máchově jezeře budou mít lidé 18. prosince,“ doplnil ředitel Regaty Máchovo jezero Vladimír Reichert. Zájem byl podle něj v minulých letech velký, na plavbu se vydávala i více než stovka lidí.

Historie lodní dopravy na Máchově jezeře sahá do roku 1920, kdy začal cestující vozit malý dýmající parník Greif. Dnes jsou ve flotile kromě Máje ještě Racek, Hynek a nejstarší Jarmila alias Marie, vyrobená v roce 1924. V sezoně se některou z výletních lodí sveze kolem 30 000 lidí. Za hodinovou adventní plavbu zaplatí dospělí 240 Kč, pro děti od čtyř do 15 let 90 korun, mladší děti mají cestu zdarma. Jízdenku ani místo nelze rezervovat předem.