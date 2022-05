V Chrastavě pokračuje rekonstrukce Vítkovské ulice. Frézovat začnou ve středu

Staveniště tak firma převzala až dnes. Frézování vozovky by měla zahájit ve středu, řekl dnes ČTK Michal Cerman z odboru rozvoje města. Motoristé musí stavbu objíždět, už od soboty jezdí po objízdných trasách autobusy regionální dopravy.

Až do konce srpna se bude pracovat na chodníku a opravě komunikace od křižovatky s ulicí Sportovní po odbočku na Vítkov. V závěru prázdnin by pak měla navázat druhá etapa od křižovatky s ulicí Školní po odbočku do Sportovní. Kvůli stavbě musí dodavatel pokácet sedm vzrostlých stromů. „Jako náhrada za tyto stromy dojde k výsadbě celkem 60 nových stromů,“ doplnil Canov. Pokácené stromy nahradí 20 dubů, stejný počet jilmů a jírovců.