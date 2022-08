V Zákupech nabízejí turistům možnost vyzkoušet si, jak se žije na zámku

Zámecký pokoj je dvoulůžkový a hosté zaplatí 500 korun za osobu a noc, běžně zařízený apartmán je o stokorunu na osobu levnější, jídlo si ale ubytovaní musí zajistit sami. „To my neposkytujeme, kousek odtud je ale obchod, a tak to většinou řeší tak, že si ráno pro něco dojdou. Můžou si to také sníst v klidu na nádvoří, to otevíráme až v 09:15, ráno i večer tak mají hosté nádvoří jen sami pro sebe,“ poznamenal kastelán. Poprvé takhle ubytování Zákupy nabídly loni v jednom běžně zařízeném pokoji, letos přibyl druhý, vybavený stylovým nábytkem.