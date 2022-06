Zchátralý areál Interlany v Liberci se promění v rezidenční čtvrť s 300 byty

V areálu o rozloze asi 24 tisíc metrů čtverečných začala demolice budov někdejší továrny. První etapa čtyř družstevní domů se 171 byty bude hotova v létě 2024. U příležitosti zahájení výstavy věnované historii a současnosti družstevní výstavby to řekla Anna Ježková ze společnosti Coop Development.

Projekt zástavby území mezi Švermovou a Vysokou ulicí představili investoři poprvé v roce 2009, kdy žádali změnu územního plánu. Pozemek byl původně určený jen pro průmyslovou výrobu, a proto bylo třeba jeho určení změnit. Prostor pro výstavbu je rozdělený na jižní a severní část oddělenou Františkovským potokem. Tok pozemek protíná, dnes ho ale skrývá potrubí. Projekt počítá s otevřením koryta potoka a jeho rekultivací. Stavba by měla začít na podzim, hotovo bude do konce roku 2025.

Na projektu družstevního bydlení bude spolupracovat liberecké SBD Sever, které před rokem dokončilo 114 družstevních bytů v centru města. V Zahradě Gallas vzniknou dvě bytová družstva, každé bude mít dva domy. Zájem o nové družstevní byty dnes nedokázal předseda představenstva SBD Sever Petr Černý odhadnout. „Na jednu stranu tady působí faktor akutního nedostatku nových bytů, po kterých je poptávka, na druhou stranu jsme v období vysokých úrokových sazeb a to může být brzdou,“ řekl ČTK.

Zpřísnění podmínek pro hypotéky může ale podle Černého družstevní výstavbě nahrávat, nositelem úvěru je totiž družstvo, bydlení tak může být dostupné i pro ty, kdo by na hypotéku třeba nedosáhli. Zatímco u loni dokončených družstevních bytů skládali družstevníci čtvrtinu ceny a zbytek budou 25 let splácet v nájmu, u nového projektu se podle Černého kvůli vysokým cenám stavebních prací i úrokům uvažuje o snížení vlastního podílu na 20 procent a prodloužení platby nájmu až na 30 let, aby bydlení bylo dostupnější.