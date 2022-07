Bezdomovci za stravenky pomáhají s úklidem ve Vítkovicích

Na projekt, který potrvá do poloviny prosince, radnice vyčlenila 50 000 korun. Podle starosty Richarda Čermáka (Ostravak) je jeho cílem zapojit lidi bez domova do pracovního procesu. Obvod si od projektu slibuje, že u bezdomovců přispěje k získání pracovních návyků a napomůže k udržení pořádku v této městské části.

„Dalším benefitem je to, že díky prospěšným aktivitám bezdomovců je lépe a pozitivněji vnímá společnost. Charita Ostrava, která sídlí na území našeho obvodu a již jsem s tímto námětem oslovil, byla okamžitě pro. Naši dotaci ve výši 50 000 korun využívá k pořízení pracovních pomůcek a stravenek,“ uvedl Čermák.

Obvod se podle něj inspiroval úspěšnou praxí ve Znojmě, kde shodný program funguje už přes rok. „Projekt Stravenka je zaměřen na lidi, jimž pomáháme při získávání a udržování si pracovních návyků, které jim mohou umožnit vymanit se ze sociálně nepříznivé situace, do níž se dostali. Je to vlastně startovací čára, jež jim umožní posunout se o krok dál. A navíc přesně odpovídá našim záměrům, aby sociální pomoc byla individuálně zaměřena na konkrétního jedince,“ uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Dodal, že případné rozšíření projektu do dalších částí města bude záviset na zájmu obvodů i personálních možnostech charity.