Bohumín pokračuje v zateplování domů, letos za zhruba 40 milionů korun

Proměna bytových domů na některých místech Bohumína už začala, jinde se připravuje. Město si od úprav slibuje především nižší energetickou náročnost staveb, což by nájemníkům mohlo přinést úspory. „V současnosti se opravují dva domy ve Štefánikově ulici nedaleko střední školy. V nejbližších dnech odstartují ve stejné lokalitě práce na dalších dvou domech,“ uvedla vedoucí odboru správy domů bohumínské radnice Kateřina Pálková.

Do hromadných oprav městských domů investuje radnice už několik let. Podle mluvčí postupné zateplování bytového fondu město vnímá jako způsob, jak nejefektivněji pomoci šetřit peníze nájemníků, a to zvláště v době, kdy ceny energií výrazně rostou. „Kromě zateplování bychom peněženky nájemníků rádi chránili také například úspornými opatřeními v osvětlení společných prostor,“ doplnil místostarosta Igor Bruzl (ČSSD).