Dopravní podnik Ostrava zavádí elektronické ověřování nároku na slevu

Funkci mohou využívat rodiče dětí do 15 let, studenti či senioři starší 65 let, kteří si ve svém účtu v internetovém obchodě DPO mohou nechat elektronicky ověřit občanský průkaz, pas nebo rodný list. „Stačí k tomu pouze nahrát fotografii dokladu. K ověření údajů pak dojde zpravidla do druhého pracovního dne,“ uvedla Šnoblová.