Festival Bezručova Opava letos nabídne celkem pět desítek programových bodů

Bezručova Opava je jedním z nejstarších kulturních festivalů České republiky, 65. ročník se uskuteční od 5. do 29. září. Letošní hlavním tématem bude cestování časem i prostorem. „S Bezručovou Opavou letos do jiných světů z reality do virtuálního prostoru a zpět, do nejzazších koutů zeměkoule i do vesmíru a také napříč časem. Skrze umělecké experimenty, prostřednictvím moderních technologií i díky příběhům těch, kteří zajímavý přesun sami zažili,“ nastínila Motlová.