Festival Ostrava Kamera Oko nabídne víc než tři desítky filmů

Pozvání na festival přijala americká kameramanka Catherine Goldschmidtová, označená magazínem American Cinematographer jako vycházející kameramanská hvězda. „Během své masterclass přiblíží platformu pro kameramanky Illuminatrix, kterou spoluzaložila, a zákulisí spolupráce na seriálech jako je Dummy, Doctor Who či populární Hra o trůny. Zúčastní se zároveň debaty o ženách kameramankách,“ řekla za pořadatele řekla Magdaléna Zetek.

Oficiální výběr se letos zaměřuje na kameramanské umění a současnou vizualitu. Akcentuje aktuálně probíhající konflikt i to, co se zdá zapomenuté, a poukazuje tak na život ve středu událostí i na jeho zdánlivých okrajích. „Pestrost v moderním výrazu kameramanských přístupů a snaha o vědomí souvislostí jsou pro mne tím nejdůležitějším, co může dávat každoročně ráz Oficiálnímu výběru a ponoukat místní tvůrce k odvaze v obojím,“ uvedl dramaturg soutěže Jakub Felcman.