Havířov od března zvýší v MHD cenu jízdenek kupovaných u řidiče

Podle ní jsou důvodem zdražení zvyšující se náklady na provoz MHD, především cena zemního plynu. Zdražení se podle mluvčí dotkne cestujících, kteří si jízdné kupují u řidiče, a je jedno, zda jízdenku hradí v hotovosti nebo platební kartou. „Cena dlouhodobých časových jízdenek na kartě ODISka zůstává stejná. V případě, že cestující používá ODISku jako elektronickou peněženku, pak se cena zvýší z devíti na 12 korun. Senioři do 65 let budou po Havířově jezdit za jednotnou cenu deset korun, a to jak při platbě hotově i z elektronické peněženky ODISky,“ uvedla mluvčí.

Pro cestující do 18 let a seniory nad 65 let zůstává přeprava městskou dopravou bezplatná. „Naše MHD je nastavena velmi dobře, síť linek je hustá a bezpečná, jezdící v pravidelných časových intervalech do všech městských částí. Stále hledáme úsporná řešení a jako nejrozumnější nám přišlo pravidelným cestujícím cenu zachovat a cenu mírně navýšit pouze cestujícím občasným. Zvýšené ceny jízdného nepřesahují úroveň ceny jízdného v ostatních městech s provozem městské autobusové dopravy,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec (Spolu).