Kvůli opravě vážných závad se řidičům uzavřela část obchvatu Frýdku-Místku

Mátl věří, že dalších poruch bude méně. „Ve znaleckém posudku se objevuje, že zhruba do pěti let by tento úsek nebyl nebezpečný. Na druhou stranu by určitě snižoval komfort řidičů a my na nic čekat nechceme. Chceme, aby to bylo kvalitní dílo, aby sloužilo řidičům bezpečně, a z toho důvodu jdeme do té opravy už nyní, to znamená okamžitě poté, co jsme to objevili a co jsme se byli schopni se se zhotovitelem shodnout na samotné opravě,“ řekl.