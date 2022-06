Moravskoslezskou i olomouckou část Jeseníků letos propojí přímé dopravní spojení

Cyklobus bude sloužit nejen cyklistům, ale i pěším turistům. Přímé spojení vznikne propojením linek Ostrava-Malá Morávka a Malá Morávka-Kouty. „Poptávka po takzvaných cyklobusech se rok od roku zvyšuje a je znát, že lidé tyto služby hojně využívají. Jsem rád, že se nám podařilo dohodnout se společností Z-Group bus, aby se propojily části Jeseníků na olomoucké i moravskoslezské straně. Protože turisty a cyklisty hranice regionů nezajímají, chtějí se pohodlně dostat za krásnou přírodou na výlet do hor,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška (ANO).

Cyklobus poprvé vyjede už tuto neděli a bude turisty vozit vždy o víkendech a svátcích, a to až do 11. září. „Vznikne přímé spojení z Ostravy přes Opavu, Krnov, Bruntál, Malou Morávku na Červenohorské sedlo až do Koutů nad Desnou,“ upřesnil Krkoška.