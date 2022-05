Move Fest Ostrava letos nabídne pět představení

Do Ostravy se vrátí norský choreograf Jo Stromgren, který společně s baletem Národního divadla moravskoslezského loni připravil baletní fantazii Mahlerovy vzpomínky. Tentokrát se v Ostravě představí se svým souborem Jo Stromgren Kompani. Představí inscenaci The Loft. „Čtyři spolupracovnice se během polední přestávky vplíží do podkroví, kde třenice mezi nimi rozvíří řadu konfliktů. Pocity neopětované lásky, naděje a ztracených snů probublávají na povrch a odhalují sžíravou existenciální šedou zónu plnou otázek a banalit,“ uvedla mluvčí.