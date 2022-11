Na problémové linky se v Ostravě zaměří asistenti přepravy i strážníci

Devět desítek asistentů přepravy a strážníků se zaměří především na odpolední a noční spoje a také lokality, které jsou z dlouhodobých zkušeností kontrolorů problematické. Novinářům to dnes řekl generální ředitel společnosti Daniel Morys.

Asistenti přepravy ve spojích ostravského dopravce působí pět let. Jejich cílem je především zvyšovat u cestujících pocit bezpečí. Úkolem není odhalovat černé pasažéry a s těmi pak přestupek řešit. Naopak cestující bez jízdenky z dopravního prostředku vykážou. Zabývají se i dalšími aspekty. Například aby cestující neobtěžovali lidé špinaví a zapáchající, pod vlivem alkoholu či drog a agresivní jedinci.

„Asistenti přepravy zvyšují kvalitu přepravy cestujících. Zejména zajišťují bezpečí a pořádek,“ doplnil Morys. Podobný cíl bude mít i dnes zahájená akce. Zapojí se do ní 38 asistentů přepravy a 46 strážníků. Půjde o největší kontrolní akci v prostředcích ostravské MHD letos na podzim.

Do akce byla nasazena i asistentka přepravy Simona Stojanová. „Když například narazíme na cestujícího bez jízdenky, nenutíme jej hned vystoupit. Nejprve mu nabídneme možnosti, jak si jízdenku pořídit ve voze,“ uvedla. Teprve, když nesouhlasí, vyzvou jej, aby spoj opustil. „Jako asistenti pracujeme vždy ve skupině. Občas i v doprovodu strážníka. Zásadně nepoužíváme násilí. Postupujeme podle naučených modelových situací,“ řekla s tím, že většinou si cestující uvědomí přesilu a ustoupí.

Asistenti přepravy v Ostravě fungují od roku 2017. Vedení města a dopravního podniku tehdy uvedlo, že jde o reakcí na stav, kdy část cestujících dlouhodobě odmítala respektovat pravidla přepravy, nebojí se revizorů a neplatí za jízdenky. To vyvolalo kritiku některých organizací, které opatření označovaly za rasistické.

Původně ve městě bylo osm asistentů, dnes jich je 45. Dosud provedli okolo pěti milionů kontrol a vyloučili z přepravy 470.000 cestujících. Podle Moryse toto opatření přináší zlepšení situace. „Ze začátku jsme v průměru vykazovali 2,69 cestujícího z každého zkontrolovaného spoje. Dnes je to číslo nižší, je to něco málo přes dva cestující,“ doplnil.

Dopravce už podle něj zná lokality, kde problémy vznikají, i doby. „Časově to je vždy nejvíce pátek a v sobotu odpoledne a večer či v noci. Co se lokalit týče, tak jsou to místa, kam lidé ve větší míře míří za zábavou, či v blízkostí ubytoven,“ doplnil ředitel.