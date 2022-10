Na schodišti slávy v Ostravě mají nově své hvězdy Viktor Kolář a Eva Šeinerová

„V tomto kraji je mnoho lidí, kteří by si to ocenění zasloužili. Když jsem dostala telefon, že dostávám Cenu Jantar, tak jsem trošku zapochybovala, proč zrovna já,“ řekla Šeinerová. Sbormistrovství je podle ní týmová práce, takže ocenění, jejž dostala, je oceněním všech, kteří se podíleli na rozkvětu Permoníku.

„Největší štěstí je to, že mám nástupce, že sbor je ve výborných rukou, že díky prezidentu Petru Kazíkovi a moji nástupkyni, sbormistryni Martině Juríkové sbor sklízí úspěch všude možně ve světě a jede to dál. To, co jsme budovali, nekončí, ale naopak,“ řekla Šeinerová.