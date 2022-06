Po části obchvatu Frýdku-Místku se začne jezdit 30. června

V sobotu pořádá ŘSD na obchvatu den otevřené dálnice, kdy se tam budou lidé moci projet na kole či na bruslích. Od konce června se začne jezdit po nové části dálnice D56, tedy napojení ve směru od Ostravy, a po navazující části obchvatu, která bude součástí dálnice D48. „Co nemůžeme spustit do provozu na konci června, je napojení ve směru od Olomouce směrem na jih na obchvat D48. Tam máme zrušenou právní moc stavebního povolení na některých objektech a to brání, abychom je mohli pustit úplně do provozu. Funkce ve směru sever - jih, jih - sever bude v tuto chvíli už naplněna, to znamená 30. června už se částečně určitě Frýdku-Místku odlehčí od tranzitní dopravy,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Frýdek-Místek na obchvat čeká desítky let. Obchvat se od roku 2018 staví na dvě etapy. Nejvyšší správní soud ale letos vyhověl stížnostem spolku Děti Země a vydal rozhodnutí, podle kterého stavební povolení pro části obchvatu nebyla pravomocná. Spolek v podaném rozkladu mimo jiné uváděl, že v dokumentaci pro stavbu není přesně stanoveno, kdy se má měřit hluková zátěž okolí. Soud postupně zrušil povolení pro části obou etap obchvatu, druhá etapa ale na konci května stavební povolení po úpravě znovu získala.

„Na druhé části obchvatu se podařilo nabýt právní moc, ministerstvo dopravy potvrdilo platnost stavebního povolení. Až to nabude definitivně právní moci formou doručení veřejnou vyhláškou, což je 15 dní od zveřejnění, takže zhruba někdy 14. června můžeme veškeré práce na druhé etapě spustit znova,“ uvedl ředitel.

Podobný průběh očekává i u povolení pro první etapu obchvatu, jejíž část ho zatím nemá. Zhotovitel je podle něj připraven stavbu plně dokončit do čtyř týdnů. „Co se týče první etapy, očekáváme, že by to mohlo dopadnout stejně v průběhu léta, v průběhu července, takže budeme schopni i tu první etapu dostavět v plném rozsahu určitě do konce prázdnin,“ uvedl Mátl.

Do konce roku pak chce podnik alespoň v polovičním profilu zahájit provoz po celém obchvatu. „Stavba má určité časové zpoždění plus jsme se museli vypořádat s lokálním sesuvem na trase. Na druhou stranu se zhotovitelem děláme vše pro to, abychom v letošním roce částečně tu stavbu zprovoznili. S velkou pravděpodobností to nebude v plném profilu, bude to v polovičním profilu, přesto si myslím, že to bude dostačující pro to, abychom tranzit z Frýdku-Místku, který tak obtěžuje místní občany, odvedli ještě před zimou na obchvat,“ uvedl Mátl.

Pozval lidi, aby se v sobotu přišli na rozestavěný obchvat podívat, projít se tam a projet se na kole, koloběžce či bruslích, protože takovou možnost už pak nikdy mít nebudou. Tříkilometrový úsek dálnice bude otevřený od 10:00 do 17:00, jediný vstup bude možný z Frýdlantské ulice. Připravený bude i doprovodný program, ukázky stavebních strojů nebo zábava pro děti.