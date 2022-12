Společnost Vítkovice opravuje své domy, v Ostravě-Vítkovicích chystá novou čtvrť

Společnost tam chce vytvořit novou městskou čtvrť, do první etapy investuje přes 100 milionů korun. ČTK to řekl předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič. Firma tak podle něj potvrdila proměnu svého zaměření ze strojírenství na development.

V areálu jsou k dispozici jednopokojové byty, byty o dispozicích 2+kk i 4+kk. Podle Broskeviče by mohly sloužit pro páry, případně rodiny s dětmi, ale vhodné jsou i pro manažery, kteří by to z nich měli blízko do centra Ostravy či Dolních Vítkovic. Firma už registruje řadu zájemců.