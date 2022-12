Mladá Boleslav připravuje výstavbu městských bytů. V první etapě jich má být 1000

Vedení města plánuje příští rok dokončit podobu lokality, kde mají byty stát. „Chceme mít konečnou podobu, tedy kde budou komunikace, parky a veřejná prostranství. Společnost, která to bude realizovat, začne intenzivně připravovat projektovou dokumentaci,“ řekl Nwelati. Další podrobnosti by podle něj měla projednávat koalice. „Budeme to řešit v rámci rozpočtu a koalice, na co budou finanční prostředky,“ doplnil primátor. Výstavba by mohla začít do dvou let.