V areálu průmyslové zóny v Mošnově začal fungovat nový terminál dopravy

Projekt Terminálu Mošnov přibližně za 800 milionů korun, který se začal budovat loni v září, má přispět k výraznějšímu přesunu nákladní dopravy ze silnic na železnici. Novinářům to dnes řekl ředitel společnosti IF Invest East Petr Michal.

Areál Terminálu Mošnov vybudovala společnost Concens Investments, po dokončení jej odkoupila firma IF Invest East ze skupiny Innofreight, což je rakouská společnost zaměřená na přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici. Terminál je součástí logistického uzlu Ostrava Airport Multimodal Park Ostrava. Ten se rozkládá v mošnovské průmyslové zóně na 81 hektarech a po dokončení výstavby bude zahrnovat 353 skladových, výrobních a kancelářských ploch.

Celkové investice do logistického centra mají přesáhnout čtyři miliardy korun. Už dnes zde mají své haly společnosti Central Warehouse Solutions (Skladon), Continental Barum, DHL, Hyundai Glovis či firma ABB, která zde v dubnu otevřela výrobní a vývojové centrum robotiky.

„Nový terminál přinese významné ekonomické impulzy a příliv nových investic nejen do krajského města , ale i do celého kraje,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Posílení a zintenzivnění nákladní dopravy v průmyslové zóně sousedící s mošnovským letištěm podle něj přispěje i k rozvoji samotného Letiště Leoše Janáčka. „Pro region to bude znamenat výrazně nižší emise z nákladní automobilové dopravy a větší bezpečnost na silnicích,“ uvedl Vondrák.