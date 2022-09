V Bílovci se za 4,3 milionu korun opravuje další část kulturního domu

Město podle ní zvažovalo možnost celkové rekonstrukce, která by byla nejlepší. „Konečná částka by se však vyšplhala opravdu do velké výše. Druhou verzí bylo investice do kulturního domu na čas zastavit. Čekání by se však mohlo protáhnout i na několik let. Přiklonili jsme se proto k variantě, že opravíme aspoň nezbytně nutné části kulturního domu,“ uvedla starostka.