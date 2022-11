V centru Ostravy vzniká tradiční vánoční kluziště

Kluziště zahájí provoz 26. listopadu a bude fungovat až do Nového roku. Jako v předchozích letech bude bruslení zdarma. Lidé budou moci kluziště využít od 10:00 do 20:00. „Na místě bude opět možné zapůjčit také vybavení, tedy brusle nebo tučňáky, kteří jsou pomůckou pro bruslení nejmenších dětí. Fungovat bude také servis a zájemci si mohou nabrousit brusle,“ uvedla Merendová.

Během pracovních dní bude kluziště od 10:00 do 12:00 vyhrazeno pro školy. Ledovou plochu si mohou rezervovat přes informační centrum městské společnosti Sareza, která bude provoz kluziště zajišťovat. „V běžném režimu je celková kapacita kluziště asi 150 bruslících,“ řekla Merendová.

„Strom pochází ze soukromého pozemku, vlastník si bohužel nepřeje být jmenován, ale smrk mu na pozemku již působil komplikace. Ohrožoval jeho majetek a vrůstal do rozvodné sítě elektrického napětí, majitel jej proto musel odstranit,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO). Strom bude do Ostravy přivezen na speciálním návěsu 23. listopadu, následující den se pak bude zdobit úspornými LED žárovkami. Kvůli nákladným energiím bude letos strom v nočních hodinách zhasnutý. Svítit bude vždy do půlnoci a pak znovu od 05:00. Strom bude ozdoben světelnými řetězy v délce zhruba 1,5 kilometru a stovkami ozdob v několika velikostech.