V Karviné by mohl vzniknout nový zábavní a naučný rodinný park

Za záměrem vybudovat rodinný park stojí ostravský podnikatel Pavel Ďurďa, který se přípravě projektu věnuje posledních pět let a inspirovat se nechal parkem ve středočeských Milovicích. Původně chtěl park budovat ve Frýdku-Místku, ale tento plán nevyšel. Nakonec ho oslovilo právě vedení Karviné. „Z obdržených nabídek mě nejvíce oslovily pozemky u bývalého Dolu Barbora. Navíc jsem se dozvěděl, že je záměrem zrealizovat v této lokalitě významný projekt velkokapacitních skleníků Eden Silesia, který by se s mým záměrem krásně doplňoval. O tom, že se oba projekty doplňují a mohou vedle sebe dobře fungovat, svědčí i to, že se architekt Jiří Fiala, který se podílí na přípravě projektu Eden Silesia, stal i mým architektem,“ uvedl Ďurďa, který podle mluvčího magistrátu jedná o odkupu pozemků, které jsou ve vlastnictví společnosti Asental. Vedení města vznik parku podpořilo.

Zábavní a naučný park by mohl zaměstnat okolo 200 lidí, větší část jako sezonních, protože návštěvnická sezona by měla trvat zhruba od konce dubna do poloviny října v závislosti na počasí. Projekt by měl vznikat po etapách. V první etapě by měl mít rozlohu deset z plánovaných 25 hektarů. Náklady na výstavbu jsou odhadovány na 200 milionů korun.