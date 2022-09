Výstava ve foyeru ostravské Nové radnice představí historii ostravských kin

Během druhé světové války a po ní sice řada kin zanikla, ale v souvislosti s budováním velkých ostravských sídlišť další kina vznikala. „Díky vynálezu televize a jejímu rozšířením prakticky do všech domácností během 60. a 70. let, došlo ke zmenšení zájmu o návštěvu biografů. Postupně tak byla stará kina rušena a filmová představení se koncentrovala do větších a moderněji vybavených zařízení, která se v čase vyvinula až do podoby moderních multiplexů s řadou promítacích sálů,“ uvedla.