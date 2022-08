Výzkumnému centru ostravské školy pomůže k soběstačnosti bateriové úložiště

Pokud by nastal výpadek, systém zajistí provoz klíčových pracovišť. Během testovacího provozu univerzita spolu s dodavatelem vyzkoušela různé zátěžové situace včetně simulovaných výpadků elektřiny a přepnutí baterie do provozu bez napojení na rozvodnou síť. „Bateriové úložiště umožňuje s distribucí elektřiny efektivně pracovat v každodenním provozu univerzity i v zátěžových situacích,“ uvedl technický ředitel IBG Česko Jakub Čejka.

Bateriový systém od společnosti Rolls Royce disponuje výkonem 150 kilowattů a instalovanou kapacitou 534 kilowatthodin. Dokázal by například zajistit běžný provoz 77 rodinných domů.

Při poklesu napětí nebo výpadku elektrické energie se budovy VEC automaticky odpojí od distribuční sítě. „Stává se z nás ostrov (off- grid) a jsme energeticky soběstační do vyčerpání kapacity baterie. Prakticky to znamená, že bychom měli pokrýt půl dne spotřeby v celé výši, jsme ale schopni si automaticky odpínat jednotlivé zátěže, tím snižovat spotřebu a šetřit uloženou energii,“ doplnil Meca.