Architekti staví v Mořicích netradiční kolumbárium, je z dusané hlíny

„Rozhodli jsme se postavit oboustranné kolumbárium z dusané hlíny s dřevěnými výstelkami pro umístění uren, které nahoře zakryjeme betonovou konstrukcí. Vedle nik jsme vymysleli drobné výklenky, kam můžou pozůstalí umístit svíčku jako vzpomínku na své blízké. Celé kolumbárium bude postavené z pohledové hlíny, kterou nám poskytla obec. Jde o hlínu z Hané, takže je to symbolické uložení zpět do země, na které lidé žili,“ uvedl absolvent fakulty Jan Peřina, který za návrhem stojí.

Obec se zhruba 500 obyvateli dosud kolumbárium neměla. „Měl jsem původně požadavek, aby bylo historizující vzhledem k tomu, že zdejší hřbitov je historický. Požadavek jsem zadal mladému studentovi architektury, který nakonec přišel s tímto nápadem. Myslím, že je to respektující pro tradiční metodu pohřbívání, idea je starobylá, byť to zpracování je dnes nyní vcelku trendy a moderní. Sám jsem zvědav, jak to dopadne, ale věřím, že dobře,“ řekl ČTK starosta obce Tomáš Pavelka. Po místech v kolumbáriu je podle něj poptávka. „Hřbitov není nafukovací, je z velké části již zabraný, ať už většími či menšími hroby a hrobkami. Kolumbárium řeší tento potenciální problém do budoucna,“ doplnil starosta.