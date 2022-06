Bývalý vojenský bunkr ukrývá pěstírnu čerstvé zeleniny, vyživují ji ryby

Saláty a bylinky rostou bez půdy a za umělého osvětlení, živiny čerpají z cirkulující vody přiváděné z kádí s rybami. „Za rok tímto způsobem vypěstujeme zhruba 25.000 rostlin. Poptávka je obrovská, proto plánujeme aquaponické pěstování v bunkru ztrojnásobit,“ řekl Michal Netolický ze společnosti Flenexa plus.

Flenexa plus v roce 2010 koupila bývalý vojenský areál v Přáslavicích a neměla jasnou představu, jak šestipodlažní bunkr s plochou 10.000 metrů čtverečných využije. Nejdříve zprovoznila dílnu na přesné obrábění kovů a linku na recyklaci odpadu. „Přemýšleli jsme, jak bychom mohli bunkr ještě využít. Bylo to zrovna v době, kdy panovalo velké sucho a zemědělci měli problém venku produkci udržet. Podzemní objekt má konstantní klima a toho jsme chtěli využít. Naše volba proto padla na aquaponii,“ uvedl Netolický.

Při aquaponii jsou využívány odpadní látky z chovu ryb, které z krmiva ve svém těle zachytí jen zhruba třetinu dusíku a fosforu a zbytek vylučují zpět do vody. Díky speciálním bakteriím je pak amoniak přeměňován na dusičnany, které jsou rostliny spolu s fosforem schopny z vodního prostředí odebírat a využívat k růstu. Čistá voda poté proudí zpět k rybám. Čerstvou zeleninu firma Flenexa plus prodává, pstruhy zužitkují zaměstnanci nebo hosté restaurací a jesetery dodává do okrasných jezírek.