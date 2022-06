Do areálu Korunní pevnůstky v Olomouci míří stovka designérů na Dizajntrh

Tradiční přehlídka těchto tvůrců s názvem Dizajntrh nabídne módu, knihy, šperky, sklo či keramiku. Doprovodí ji také workshopy, novinkou v programu Letního Dizajntrhu je prezentace umělecké tvorby vybraných autorů v galerii Studio G21, která byla nedávno otevřena jako součást Galerie města Olomouce. ČTK to řekla organizátorka akce Anna Jánská.

Dizajntrh začal v roce 2016 v Pevnosti poznání, po dvou ročnících se přesunul do Uměleckého centra Univerzity Palackého, a to především kvůli kapacitě. Letos se tak znovu vrací na původní místo, designéři své výrobky však představí ve venkovních prostorách Korunní pevnůstky. „Počítám že přijede téměř sto designérů, jsou to prodejci z České republiky a ze Slovenska, velký poměr tvoří lokální tvůrci z Hané. V létě se poměr zvedá ve prospěch prodejců s oblečením, chybět však nebudou všechny další kategorie, zastoupen bude tak například i bytový design, módní doplňky, dětské hračky, knížky či šperky,“ doplnila Jánská.