Do Šumperka se opět vrací slavnosti města odkazující na sněm z roku 1490

Třídenní slavnosti města se vracejí do ulic po dvouleté nedobrovolné přestávce způsobené pandemií koronaviru. Dějištěm městských oslav se stanou od čtvrtka do soboty sady 1. máje a Pavlínin dvůr, informovala ČTK mluvčí radnice Soňa Singerová. Slavnosti navíc odkazují na 750 let od založení města.