Do ulic Olomouce v závěru listopadu vyjedou vánočně vyzdobené tramvaje

„Na vánočně osvětlené tramvaje se cestující mohou poprvé těšit v neděli 20. listopadu večer, kdy vyrazí do provozu v době rozsvícení vánočního stromu. Jezdit budou do 6. ledna,“ uvedl předseda představenstva DPMO Jaroslav Michalík. Vánoční souprava EVO bude k vidění na lince číslo čtyři, která vozí cestující z Nové Ulice přes centrum města na hlavní nádraží a dál do Pavloviček. „Vůz T3 bude jezdit na lince číslo sedm, tedy na trase z hlavního nádraží přes tržnici do Neředína,“ dodal místopředseda představenstva DPMO Pavel Zatloukal.