Dvorky v centru Přerova se otevřou návštěvníkům, nabídnou výstavy i koncerty

Návštěvníci do nich budou moci nejen zavítat, ale zapojit se i do řady připravených akcí. Dvorky například zaplní výstavy, návštěvníci v nich budou moci vzpomínat i na původní využití nebo si vyzkoušet své dovednostti. Multižánrový festival se ve městě stává tradicí.

Dvorek v Kratochvílově ulici 14 se ponese v alternativním duchu a zájemcům nabídne i vstup do sklepních prostor starého domu. „Příchozí si užijí například festival elektrosonické hudby, prohlédnou si nevšední obrazy, ochutnají veganské jídlo nebo vyzkouší potisk textilií,“ doplnila Jandová. Dvorek na náměstí TGM 10 ponese název Labyrint světa a ráj (na) dvorku. Návštěvníci si tam prohlédnou originální výtvarná díla studentů Gymnázia Jakuba Škody, budou se moci zapojit do výtvarné dílny a před domem pro ně bude připraven nevšední labyrint.

Sedmou adresu se tentokrát stane hradní příkop na Horním náměstí, kde se chystá projekt Živé knihy. „Je to něco, co tu ještě nebylo, sama jsem zvědavá na reakce návštěvníků. Všichni asi víme, že každý lidský život je vlastně příběh, který by vydal na knihu - a v místě bude deset obyčejných lidí vyprávět ten svůj. Posluchači se mohou zapojit a klást i otázky,“ dodala spolupořadatelka akce. Součástí letošního ročníku bude také muzikál Plující ZOO kapitána Noa, na který pořadatelé zvou do kostela Českobratrské církve evangelické v ulici Č. Drahlovského 1.