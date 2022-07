Galerie Caesar nabízí výstavu Herní svět. Na videohry nahlíží jako na umění

Expozice s názvem Herní svět - Umění v českých videohrách nabízí divákům prostřednictvím tří předních českých videoherních studií pohled na proces vzniku her, ale i jejich výtvarnou hodnotu a vizuální atraktivitu jejich tvorby. Výstava za přispění studií Amanita Design, Bohemia Interactive a Warhorse Studios bude otevřena do konce srpna, řekl dnes ČTK vedoucí galerie Miroslav Schubert.

„Cílem bylo návštěvníkům ukázat, jak tyto hry vizuálně vznikají. Jsou tady představeny tři firmy, tři vzorky - největší, známější a umělecká. Bohemia Interactive je tou největší, zaměřuje se na vojenské hry, simulátory, Warhorse Studios se zaměřuje na rytířské hry a Amanita Design dělá až pohádkové, umělecky propracované hry. Výstava ukazuje finální podobu jejich her i jejich vznik,“ uvedl Miroslav Schubert.

Amanita Design se v Galerii Caesar prezentuje jedním ze svých nejnovějších titulů, atmosférickou puzzle hrou Creaks, která je zasazena do tajuplného podzemního světa. Skrze práce autorů Radima Jurdy a Jana Chlupa nabízí výstava pohled do procesu tvorby hry, která je z velké části ručně kreslená a malovaná. Na výstavě je možné si prohlédnout prvotní skici a návrhy světa Creaks, originály kreseb pozadí a maleb obrazů i výslednou podobu hry.

Warhorse Studios představuje svou oceňovanou hru Kingdom Come: Deliverance z roku 2018, která hráče zavede na výpravné dobrodružství posledních Lucemburků v Čechách. Studio na výstavě prezentuje koncepty, návrhy a screenshoty ze hry, které vznikaly v týmu Mikuláše Podprockého.

Cílem výstavy je ukázat návštěvníkům i rozdíl vzniku her v jednotlivých studiích. „Přístup je tak různý, něco vzniká rovnou v počítači za použití podkladů, ať už fotografických či nahraných videí, ale například u Amanity je vše ručně namalované na papíře,“ doplnil Schubert. Výstava má také ukázat, že videohry mohou být vrcholnou formou umění; snoubí oblasti lidské kreativity včetně té umělecké - od programování, skriptování, tvůrčího psaní, až po výtvarné umění, fotografii, herectví, dabing či skládání hudby, uvedla galerie na svých stránkách.

Expozice vznikala rok, samotnou výstavu však Galerie Caesar připravovala řadu let. Inspirací jí byla před 12 lety olomoucká výstava amerického respektovaného anonymního hudebně-výtvarného seskupení The Residents a expozice Leigh Barbierové, americké figurativní malířky a sochařky, která s touto kapelou řadu let spolupracuje a podílí se také na speciálních filmových efektech.