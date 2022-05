Helfštýn se promění ve vojenské ležení. Chystá se Festival vojenské historie

Přehlídka každoročně hostí špičku šermířských a vojenskohistorických spolků a sdružení, a to od dob římských až po první světovou válku. V doprovodném programu se objeví to nejlepší z české šermířské scény, kapely i divadla, chybět nebude ani historická střelnice, řekl ČTK pořadatel akce Martin Tureček ze skupiny historického šermu Adorea.

Ležení, ve kterém budou jednotlivé spolky bivakovat, je tradičně umístěno záměrně na jednom místě. Lidé tak budou moci hned na místě porovnávat jednotlivá období. V předchozích ročnících mohli lidé nahlédnout například i do útrob polní nemocnice s chirurgem z dob napoleonských válek. „Návštěvníci tak budou moci porovnat, jak to vypadalo v 10. či v 16. století,“ doplnil pořadatel akce.

Diváky podle něj čeká bohatý program od dob Vikingů až po rakousko-uherskou armádu. Na Helfštýn dorazí i hosté ze zahraničí, mezi nimi legendární skupina Tostabur, která se svou padesátiletou tradicí patří podle Turečka mezi zakladatele historického šermu. Představí ukázky bojové připravenosti janičářů, příslušníků elitní pěchotní jednotky osmanské armády. Přijede také Divadlo historie v pohybu Exulis, skupina Zubři, která se zabývá specializovanou technikou divadelního a filmového boje z vikingské éry, Portáši, pořádající Adorea či šermířská a divadelní skupina Nostra Ex. Diváci budou moci nahlédnout i do dob Napoleona I. a to v podání Les Marines Brno.