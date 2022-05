Historický vlak pojede z Olomouce zahájit lázeňskou sezónu v Jeseníku

Vlak poveze v úseku z Olomouce do stanice Zábřeh na Moravě motorová lokomotiva Bardotka, dále přes Hanušovice a po trati Slezského Semmeringu ji vystřídá parní lokomotiva řady 423.0 Velký Bejček. ČTK to dnes řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Historický vlak tažený motorovou lokomotivou Bardotka bude v sobotu z olomouckého hlavního nádraží odjíždět v 08:25. Po výměně lokomotivy v Zábřehu pak parní vlak do Jeseníku přijede ve 12:25. Zpět do Olomouce se z Jeseníku bude vracet v 15:30. „Než se parní vlak vydá na zpáteční cestu do Olomouce, tak ještě uskuteční jízdu z Jeseníku do stanice Lipová Lázně a zpět,“ uvedla Rajnochová.