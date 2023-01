Jeskyně Na Špičáku na Jesenicku zavádí od letoška sérii zimních prohlídek

Do podzemního labyrintu se mohl turista během ledna, února a března podívat už dříve, vstup si však musel dopředu telefonicky nebo e-mailem zajistit. Od letoška se může kdokoliv vypravit do jeskyně i bez objednávky, a to každý čtvrtek ve třech termínech. Správa jeskyní tím vychází vstříc například turistům na zimních pobytech v Jeseníkách, informovali ČTK zástupci správy.