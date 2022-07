Jízdní pás dálnice D35 u Velkého Újezdu bude zprovozněn do konce prázdnin

„Zprovoznění plánujeme do konce prázdnin, možná to budou první dny v září,“ řekl dnes ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Opraven byl jízdní pás dálnice D35 mezi kilometry 288,7 až 292,8 včetně míst, kde loni v létě kvůli vysokým teplotám popraskal betonový povrch vozovky. Veřejné výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost Metrostav Infrastructure, která obnovila celou konstrukci vozovky. Zároveň vznikl bezúdržbový středový pás, byly vyměněny závěry mostů a stavbaři položili nový povrch vozovky, jehož životnost je minimálně 25 let. Součástí zakázky v hodnotě 188 milionů korun bez DPH byla i revize odvodnění dálnice.

„Termín zprovoznění jsme oproti původnímu harmonogramu trošku protáhli. Na tomto úseku byla totiž už nějakou dobu plánována výměna optických kabelů ve středním dělícím pásu a my jsme se rozhodli spojit dvě akce do jedné,“ uvedl Rýdl. Podle něj je využito nynější dopravní omezení k pokládce nových kabelů, aby v tomto úseku na řidiče později nečekaly další dopravní komplikace. V rekonstruovaném dálničním úseku je provoz automobilů sveden do jednoho jízdního pásu, který byl opraven před dvěma lety.