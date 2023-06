Kvůli opravě bude dva měsíce uzavřena Jeremenkova ulice v Olomouci

Uzavírka opravovaného úseku Jeremenkovy ulice je plánována od 19. června do 30. srpna. V první etapě tam budou moct jezdit autobusy. Od 3. července do 17. srpna bude autobusům veřejné dopravy umožněn průjezd pouze ve směru k hlavnímu nádraží. Od 18. srpna do 29. srpna úsekem neprojedou ani autobusy, a to kvůli závěrečné pokládce povrchu komunikace. „Vzhledem k tomu, že se jedná o frekventovanou komunikaci, kde navíc parkuje i poměrně velké množství aut, už v předstihu jsme v lokalitě instalovali dopravní značky zamezující parkování od uvedeného data,“ upozornil vedoucí odboru dopravy magistrátu Marek Černý.