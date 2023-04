Kvůli opravě silnice u nádraží v Olomouci budou objížďky a uzavírky

Stavební práce jsou rozloženy do tří etap, aby co nejméně zatěžovaly dopravu. I tak se musí řidiči a cestující MHD připravit na objížďky a uzavírky, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Radka Štědrá.

Dělníci v prostoru před hlavním vlakovým nádražím a ve Fibichově ulici opraví téměř 700 metrů vozovek. „Abychom co nejméně komplikovali provoz, využíváme pro stavební práce dvou prodloužených víkendů. Pro co nejmenší zásah do průjezdnosti autobusů u nádraží bude stavební firma práce provádět primárně o víkendech,“ uvedl vedoucí odboru dopravy magistrátu Marek Černý. Rekonstrukce podle něj navazuje na nedávné opravy vozovek ve Velkomoravské a Tovární ulici i na dokončenou rekonstrukci parovodu v Pasteurově ulici.