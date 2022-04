Lékaři FN Olomouc za 25 let provedli přes 1500 transplantací kostní dřeně

I přes nástup řady nových léčebných metod zůstává transplantace kostní dřeně stěžejní formou terapie u řady závažných hematologických chorob. „Naše pracoviště vzniklo v roce 1992 pod názvem hematologická klinika. Už od počátku zde byla snaha o založení transplantačního centra, což se podařilo v roce 1997. Tedy rok poté, co došlo ke změně názvu na současnou hemato-onkologickou kliniku. V témže roce jsme byli přijati do evropské rodiny transplantačních center EBMT. Byl to velký milník v historii olomoucké hematologie, do té doby se pacienti od nás vozili na transplantace do Prahy, Brna či Plzně,“ uvedl přednosta hemato-onkologické kliniky FN Olomouc Tomáš Papajík.