Moravské divadlo Olomouc slaví Cenu Thálie. Ocenění sem putuje po šesti letech

Romero, který do Moravského divadla přišel po sedmi letech v ostravském baletu, bere ocenění za obrovskou čest. „Je to také odměna za všechnu tu tvrdou práci, kterou odvádím na baletním sále i mimo něj. I za touto rolí je mnoho práce a opravdu není snadné ji tančit. Je to velká výzva po technické stránce, je náročná fyzicky, ale i na herecké polohy. Prožívám hudbu tří různých umělců s velmi odlišnými záměry a významy,“ uvedl lauerát.