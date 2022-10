Na kůr chrámu sv. Mořice se vrátil „mozek“ Englerových varhan, hrací stůl

Návratu hracího stroje dnes přihlížel i varhaník Jiří Stodůlka. „Je to už dlouhá doba, co varhany byly odvezeny pryč a co se na ně nehraje. Je to velká fáze očekávání. Věříme, že varhany budou hrát podstatně líp, že byly odstraněny veškeré vady se vzduchem a že bude napraven i zvuk. Kompletně vyměněna je také elektronika,“ řekl ČTK. „Když se teď vrátil mozek varhan, je to další stupínek k tomu, že se opět blíží jejich rozeznění. Věříme, že to bude do Vánoc,“ doplnil varhaník.