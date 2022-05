Muzeum umění chystá výstavní projekt o architektuře, zapojí i architekty

Kancelář architektů by se měla stát součástí výstavy představující různé aspekty architektonické práce v historii i dnes, zapojit by se měli zároveň i do vizuální podoby a koncepce nové muzejní expozice s tématem sochařství, kterou plánuje muzeum v příštích letech. Do výzvy muzea se mohou architekti přihlásit do 11. května.