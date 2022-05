Obyvatele Litovle trápí zápach z cukrovaru. Problém má vyřešit čistírna vod

Majitelé cukrovaru chtějí v září zprovoznit novou čistírnu odpadních vod, která by měla problém s nepříjemným odérem z valné částí vyřešit. Na webu radnice to oznámil starosta Litovle Viktor Kohout.

Kohout připomněl, že po mnohaleté intervenci radnice se majitelé Litovelské cukrovarny rozhodli investovat do výstavby vlastní čistírny odpadních vod, která je jediným účinným řešením. Stavba začala loni na konci léta. „Zprovozněna by měla být v průběhu (letošní řepné) kampaně, a problém by tak do budoucna měl být z větší části vyřešen,“ podotkl Kohout. Nová čistírna odpadních vod bude sloužit pouze cukrovaru, náklady na její vybudování nemají přesáhnout 50 milionů korun.