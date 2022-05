V Litovli je vystavena část soukromé sbírky přenosných televizorů

Zpočátku se Kohlovi dařilo sbírku starých televizorů rozšiřovat poměrně snadno. „Spousta lidí se těchto přístrojů zbavovala, takže stačilo si počkat na to, až někde bude organizován sběr starých věcí. Některé přenosné televizní přístroje mám od známých, kteří o mé sbírce ví a občas něco přinesou,“ uvedl. V posledních letech přírůstky do sbírky shání například na internetu, kde jsou často v nabídce různých aukčních portálů či virtuálních bazarů.

Letos se Kohlovi splnil sběratelský sen a na portálu eBay sehnal přenosný televizor Sony, který má otočnou obrazovku. „Nedávno mi byl z Francie doručen jiný přenosný elektronkový přístroj Sony starý 58 let. Má i kufřík. Je to stará škola, která se mi líbí,“ řekl Kohl. Radost mu udělal také walkman s nejmenší obrazovkou na světě, magnetofon kombinovaný s radiopřijímačem a televizní obrazovkou či maďarská přenosná televize s elektronkami. „Podařilo se mi koupit japonský elektronkový televizor. Zapnul jsem ho a on hrál,“ podotkl.