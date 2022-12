Olomoucká zoo žádá v souvislosti s chystanými oslavami o ohleduplnost

Poukazují na to, že nadměrný hluk způsobený novoroční zábavní pyrotechnikou pro zvířata představuje utrpení a navíc může být fatální pro jejich život, sdělila dnes ČTK mluvčí zoo Iveta Gronská.

Zástupci zoo poukazují hlavně na to, že zvířecí smysly jsou podstatně citlivější než ty lidské. „Představme si, že vše, co slyšíme my, slyší zvířata až padesátkrát intenzivněji. Zvuky ohňostrojů se tak pro ně mohou měnit v nekonečné peklo, které provází zmatenost, neklid, dezorientace. Šok z takto markantních zvuků může způsobit potraty březích kopytníků, rušit hnízdící ptáky i ostatní zvířata. Navíc, pokud se jedná o zvířata žijící ve stádu, u nich může dojít ke splašení, následným zlomeninám končetin, případně i k ušlapání,“ doplnila mluvčí zoo.