Olomoucká zoo získala samičku pandy červené, seznámila ji už s partnerem

Samice se už s nevrlým partnerem naučila žít v jednom výběhu a chovatelé s napětím očekávají zimní říji, která by mohla vyústit v narození prvního potomka. Olomoucká zoo pandy červené chová od loňska, kdy dva samce přivezla z francouzské zoologické zahrady.

„Roční samici jsme do naší zoo přivezli na počátku léta. V rámci karantény absolvovala veterinární vyšetření, vakcinace a přivykala si na nové prostředí, chovatele i krmnou dávku. Italka se velice rychle sžila s novými vjemy. Vypustit ji ale do venkovního výběhu k samci, který jej považoval za své teritorium, by nemuselo přinést dobrý výsledek. Pandy bylo tedy nutné seznámit pozvolna v zázemí, mimo zraky návštěvníků,“ uvedl zoolog Jan Kirner.