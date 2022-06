Přehlídku novodobých cirkusů otevře v červenci v Olomouci Divadlo Continuo

Festival doprovodí u hudební vystoupení - 12. července v letním kině vystoupí Point of Few, instrumentální kvarteto organicky propojující elektroniku a populární hudbu se současným jazzem. Jejich koncertu bude předcházet akce s názvem Zahraj si s kapelou Point of Few - pořadatelé vyzývají zájemce, aby si vzali svůj hudební nástroj a zahráli si se členy skupiny na velké stage. Dva z koncertů - Franzie a ukrajinské kapely Ingret se uskuteční také v prostorách Divadla na cucky na Dolním náměstí. Na zahrádce Café na cucky se zase chystají po dva večery DJ sety.