Přerov se opět pokusí o Kytarový rekord, hráči se sejdou na hradbách

Zájemci, kteří se chtějí účastnit rekordu, se mohou hlásit na adrese www.bluesnadbecvou.cz, kde najdou akordy, noty a tabulatury plánovaných skladeb, které na hradbách zazní. Letošní výběr písní, stejně jako i v předchozích letech, nabídne žánrovou pestrost, a to jak od zahraničních, tak i domácích interpretů. Připraveno je šest skladeb, chybět mezi nimi nebude například Hey Joe od Jimiho Hendrixe, Soldier Of Fortune od Deep Purple, ale i tradiční All You Need Is Love a letos i symbolická Válka je vůl od Synkopy 61. „Z šesti písniček stačí, když se účastník naučí alespoň jednu písničku,“ doplnil pořadatel akce.